Итоги проекта "В режиме правды" подведут во Дворце спорта в Минске

Финальную встречу патриотического проекта "В режиме правды" совсем не случайно проводят в стенах Дворца спорта - этот зал, как правило, собирает тех, кто болеет за любимую команду - сегодня хоть посылы и схожи - масштабы совсем иные - участники болеют за всю Беларусь! Неслучайно патриотическую встречу проводят в канун референдума. Ведь для белорусов, тех, кто хочет хорошо жить в своей стране, а не где-то ближе к Западу, это не просто политическое событие, это еще один пример единства нашего народа. Все, что будет происходить на сцене Дворца спорта, увидят не только участники, мероприятие будут транслировать в прямом эфире. Передвижные телевизионные станции Белтелерадиокомпании готовы к подаче сигнала, так же, как и та большая команда, которая отвечает за звук, картинку и спецэффекты на сцене. Готовят ни много ни мало - политический шоу-митинг. Такой формат для встречи сегодня выбрали организаторы. Подход не стандартный - впрочем, он сопровождает весь проект, в том числе поэтому пришелся по вкусу белорусам. С народной просветительской программой журналисты, блогеры, лидеры мнений объехали практически всю страну. На простом и понятном языке рассказали людям, какова реальная картина сегодняшнего дня, кто и зачем пытается раскачать обстановку в Беларуси. Не побоялись ответить на фейки и откровенное вранье, в том числе в телеграм- и ютуб-каналах, и собственном телепроекте. Сегодня готовы подвести некие итоги, поделиться работающими методами. Они весьма, кстати, ведь говорить о том, что информационное противостояние сбавляет обороты, пока не приходится.