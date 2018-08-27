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Итоги профилактического проекта "Ваш выбор" подвели в оздоровительных лагерях "Огонек" и "Спутник"

Марафон здоровья завершается - итоги профилактического проекта "Ваш выбор" подвели в оздоровительных лагерях "Огонек" и "Спутник". В игровой форме состоялась ярмарка витаминов. Дети разгадывали филворды, посещали фреш-бары, проводили мастер-классы - все с акцентом на здоровый образ жизни. Участие приняли более 200 школьников.

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