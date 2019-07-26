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Итоги проверки иностранцев за четыре дня профилактических мероприятий
Как говорят в милиции, это небольшие цифры, и ситуация с нелегальной миграцией опасений не вызывает. Кроме того, сейчас готовится новый законопроект. Речь идет об упрощении порядка регистрации, увеличении срока пребывания иностранцев без нее в Беларуси, предоставлении преференций высококвалифицированным специалистам.
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