Итоги проверки иностранцев за четыре дня профилактических мероприятий

Как говорят в милиции, это небольшие цифры, и ситуация с нелегальной миграцией опасений не вызывает. Кроме того, сейчас готовится новый законопроект. Речь идет об упрощении порядка регистрации, увеличении срока пребывания иностранцев без нее в Беларуси, предоставлении преференций высококвалифицированным специалистам.