Наркоконтроль провел проверку увеселительных заведений Минска и иных мест массового отдыха молодежи

Сотрудники столичного наркоконтроля совместно с заинтересованными службами с 13 по 21 мая проверили более 250 увеселительных заведений Минска и иных мест массового отдыха молодежи. Цель проверок - пресечение распространения в молодежной среде наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой в ГУВД Мингорисполкома.

Правоохранители в ходе рейдов изъяли из незаконного оборота более 500 г наркотиков, прекратили функционирование организаторов "вечеринок для взрослых", в которых участвовали несовершеннолетние.

Во время отработки ул.Зыбицкой сотрудники наркоконтроля совместно с кинологом ГУВД в одном из заведений задержали двоих иностранцев 23 и 24 лет, у которых было при себе 6 г особо опасного психотропного вещества мефедрона.

В одном из столичных кафе сотрудники наркоконтроля задержали двоих молодых парней, которые хранили при себе с целью сбыта более 400 г гашиша.

Правоохранители провели рейды не только в увеселительных заведениях, но и в местах массового отдыха граждан. Во время рейда по пляжу Цнянского водохранилища милиционеры обратили внимание на молодого человека с признаками наркотического опьянения и обнаружили при нем разовую дозу мефедрона.

Сотрудники милиции по итогам проверки составили около 400 административных протоколов за мелкое хищение, невыполнение обязанностей по воспитанию детей, нахождение в общественном месте в состоянии опьянения, мелкое хулиганство.