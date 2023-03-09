Итоги путешествия и портреты местечек Беларуси представлены в персональной выставке от художника Галины Левиной

Персональную выставку "Город, написанный шагами. Обратная перспектива" представила в Жодино художник и архитектор, представительница знаменитой династии Галина Левина. В экспозиции несколько десятков работ - итог путешествия автора по Беларуси. Зарисовки карандашом Гродно, Витебска, Глуска, Мира и Любчи. Плюс образцы проектировочных чертежей, по которым можно проследить судьбу знаковых знаменитых объектов - от идеи к реализации.