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Итоги путешествия и портреты местечек Беларуси представлены в персональной выставке от художника Галины Левиной
Персональную выставку "Город, написанный шагами. Обратная перспектива" представила в Жодино художник и архитектор, представительница знаменитой династии Галина Левина. В экспозиции несколько десятков работ - итог путешествия автора по Беларуси. Зарисовки карандашом Гродно, Витебска, Глуска, Мира и Любчи. Плюс образцы проектировочных чертежей, по которым можно проследить судьбу знаковых знаменитых объектов - от идеи к реализации.
Подробности у Натальи Бордиловской (видео).
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