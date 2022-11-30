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Итоги пятилетней работы Белорусского фонда мира подвели в Минске
Более 1 тыс. палат повышенной комфортности для ветеранов, работа с молодежью патриотической направленности и реконструкция мемориальных комплексов. В столице подвели итоги пятилетней работы Белорусского фонда мира. При поддержке Министерства образования и Фонда мира в стране работает больше 100 школ, где реализуется внеклассная программа по гражданскому, патриотическому и экологическому воспитанию детей и молодежи. Что особенно актуально в Год исторической памяти. Отдельно ведется работа по сбору сведений об оставшихся в живых людях, сожженных деревнях в годы Великой Отечественной. Внимание также здравоохранению и социальной сфере. Объединение оказывает помощь восьми домам ребенка.
Во всех этих домах малютки есть дорогостоящее оборудование и есть то, куда мы можем вложить свои силы, средства и помочь. Так, на протяжении многих лет мы помогаем в закупке медицинского оборудования, укрепления материальной базы домов малютки.
На территории Первомайского района расположено 16 братских могил, 60 воинских захоронений, 90 мемориальных досок. И вот это нас заставило вести эту работу уже на протяжении 20 лет по увековечению памяти погибших в годы Великой Отечественной войны.
В период пандемии CОVID-19 по программе "Pабота и милосердие" более 200 медучреждений в стране получили СИЗы и антисептики от Белорусского фонда мира. Сегодня объединение насчитывает более 150 тыс. участников и свыше 1 млн волонтеров.
Фото:pixabay.com
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