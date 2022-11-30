Итоги пятилетней работы Белорусского фонда мира подвели в Минске

Более 1 тыс. палат повышенной комфортности для ветеранов, работа с молодежью патриотической направленности и реконструкция мемориальных комплексов. В столице подвели итоги пятилетней работы Белорусского фонда мира. При поддержке Министерства образования и Фонда мира в стране работает больше 100 школ, где реализуется внеклассная программа по гражданскому, патриотическому и экологическому воспитанию детей и молодежи. Что особенно актуально в Год исторической памяти. Отдельно ведется работа по сбору сведений об оставшихся в живых людях, сожженных деревнях в годы Великой Отечественной. Внимание также здравоохранению и социальной сфере. Объединение оказывает помощь восьми домам ребенка.