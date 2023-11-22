Итоги работы промышленности Беларуси в парламенте озвучил вице-премьер

В этом году для реальной поддержки сектора правительством принято более 30 правовых актов. Поддержка оказана производителям машиностроительной, металлургической, нефтехимической отраслей, а также легкой и деревообрабатывающей промышленности. В текущем году объем финансовой поддержки в рамках указа Президента №93 составил 1,01 млрд долларов.

Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси

