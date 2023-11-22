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Итоги работы промышленности Беларуси в парламенте озвучил вице-премьер

Белорусская промышленность работает стабильно. Санкции не пошатнули устойчивость отечественных предприятий.

Итоги работы промышленного комплекса сегодня в Овальном зале озвучил профильный вице-премьер. Объем промышленного производства за 10 месяцев удалось нарастить на 8 %. Правительство прогнозирует: годовое задание (а оно составляет 5-7 %) будет выполнено. При этом снижаются запасы готовой продукции. С мая по ноябрь ее реализовано практически на миллиард рублей. Положительная динамика по темпам выручки. В плюсе рентабельность продаж. Вклад в общий результат вносит поддержка реального сектора.

В этом году для реальной поддержки сектора правительством принято более 30 правовых актов. Поддержка оказана производителям машиностроительной, металлургической, нефтехимической отраслей, а также легкой и деревообрабатывающей промышленности. В текущем году объем финансовой поддержки в рамках указа Президента №93 составил 1,01 млрд долларов.
Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси

Что касается экспорта промышленной продукции, торговые потоки из недружественных стран переориентированы. Это касается машиностроения, нефтехимии и текстиля. Доля дружественных стран увеличилась на 14 %. Наибольший прирост произошел в страны Евразийского союза (18 %) и в азиатский регион (в полтора раза). Экспорт товаров в Россию за 9 месяцев вырос почти на 20 %.

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