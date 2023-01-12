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Итоги работы с обращениями, поступившими в верхнюю палату парламента в 2022 году
70 % обращений, которые поступили к сенаторам в единый день приема, - от жителей столицы. Среди других регионов Минск превалирует и по количеству обращений за весь 2022 год.
Итоги работы с обращениями, которые поступили в верхнюю палату парламента в 2022-м от жителей Минска, подвели по время выездного расширенного заседания Президиума Совета Республики. Собрались все, кто задействован в решении проблем людей: члены Президиума Совета Республики, сенаторы от Минска, главы администраций всех районов, руководство города. Всего в минувшем году в Совет Республики поступило 7 300 обращений - 40 % от жителей Минска. Меньше всего обращений поступало из Брестской и Гомельской областей. Превалируют вопросы ЖКХ: строительство жилья, незавершенные объекты, капремонт, архитектура, градостроительство. Реже звучат нарекания на социальное обеспечение, оказание медицинской помощи. Вместе с тем почти в два раза выросло количество коллективных обращений. В 2022-м Совет Республики ввел новые формы работы с обращениями граждан - единый день приема и обратный звонок заявителю. Они показали свою эффективность и будут реализованы в этом году. Выездные единые дни приема решено проводить один раз в квартал.
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