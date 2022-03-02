Итоги работы системы здравоохранения Беларуси подвели в Мингорисполкоме

В Минске подвели итоги работы системы здравоохранения. Ее заместитель председателя Мингорисполкома отметил как стабильную! Также Артем Цуран рассказал журналистам, что в этом году в городе планируется ввести в эксплуатацию 17 объектов здравоохранения.



Зампредседателя Мингорисполкома отметил, что в столице остаются вопросы с кадрами. Решить их поможет перераспределение в Минск выпускников медицинских вузов. Для этого есть условия, в частности, строится новое общежитие, чтобы врачи могли жить в городе.