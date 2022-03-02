3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Итоги работы системы здравоохранения Беларуси подвели в Мингорисполкоме
В Минске подвели итоги работы системы здравоохранения. Ее заместитель председателя Мингорисполкома отметил как стабильную! Также Артем Цуран рассказал журналистам, что в этом году в городе планируется ввести в эксплуатацию 17 объектов здравоохранения.
Зампредседателя Мингорисполкома отметил, что в столице остаются вопросы с кадрами. Решить их поможет перераспределение в Минск выпускников медицинских вузов. Для этого есть условия, в частности, строится новое общежитие, чтобы врачи могли жить в городе.
Президент
Все
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Политика
Все
Общество
Все
ЖКХ и здравоохранение - что еще обсудила Наталья Кочанова на приеме граждан в Россонах
Эксперты поделились мнением о Всемирном саммите по климату
Андрей Кунцевич рассказал, какого контента не хватает российскому и белорусскому зрителю
Ирина Левкович провела прием граждан в Витебске - с какими вопросами обращались жители города
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все