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Итоги работы системы здравоохранения в 2023 году подводят в Минске

В Белорусском государственном медуниверситете подводят итоги работы системы здравоохранения. На повестке выявление недостатков и повышение качества медпомощи. Одна из важнейших задач на 2024 год - подготовка Кодекса о здравоохранении. Системная и последовательная работа всех структур - это работа на результат и реализация поручения Президента.

В нынешнем году по стране планируют имплантировать более 17 тысяч эндопротезов. В клиники поставят около 4 тысяч тазобедренных суставов и порядка 2 тысяч коленных.

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