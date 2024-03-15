Итоги работы системы здравоохранения в 2023 году подводят в Минске

В Белорусском государственном медуниверситете подводят итоги работы системы здравоохранения. На повестке выявление недостатков и повышение качества медпомощи. Одна из важнейших задач на 2024 год - подготовка Кодекса о здравоохранении. Системная и последовательная работа всех структур - это работа на результат и реализация поручения Президента.

