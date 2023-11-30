Итоги регионального этапа молодежного конкурса "Помнить. Чтить. Не допустить" подвели в Музее Великой Отечественной войны

"Помнить. Чтить. Не допустить". Итоги регионального этапа молодежного творческого конкурса подвели в Музее Великой Отечественной войны. Среди участников - школьники и студенты вузов, учащиеся гимназий и колледжей Минской области. Всего презентовали более 350 работ. Лучшие исследования, эссе и видеоролики: победителей назвали в трех номинациях. Кроме награждения лауреатов, вручили и специальные призы. Патриотический конкурс приурочили к Году мира и созидания, а также 80-летию начала освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.