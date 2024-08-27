Главные новости в Беларуси и мире. "Панорама", 27.08.2024

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Вереница фур ожидает въезд в Евросоюз. Закрытие Польшей, Литвой и Латвией своих пунктов пропуска нарушило логистические цепочки перевозчиков и дало повышенную нагрузку на действующие погранпереходы

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