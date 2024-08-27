3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Главные новости в Беларуси и мире. "Панорама", 27.08.2024
Большой республиканский педсовет с участием Главы государства. Откровенный разговор без приукрашивания ситуации. Самые актуальные вопросы и проблемы в образовании с учетом той обстановки, которая складывается вокруг страны и в мире
Вереница фур ожидает въезд в Евросоюз. Закрытие Польшей, Литвой и Латвией своих пунктов пропуска нарушило логистические цепочки перевозчиков и дало повышенную нагрузку на действующие погранпереходы
Выезда из Беларуси в ЕС ожидают более 2,5 тыс. большегрузов
По расширенному безвизу в Беларусь едут граждане Германии, Эстонии и Италии
26 лет он жил в Германии и вдруг купил дом в Березе, развивает бизнес - смотрите о Сергее Книппеле в "Актуальном интервью"
Павел Дуров находится за решеткой западной цензуры
Польша находится в состоянии гибридной войны
В Берестовицком районе белорусские пограничникивблизи польской границыобнаружили троих мигрантов из Камеруна
II Узбекско-Белорусский женский бизнес-форум состоялся 27 августа в Ташкенте
Каравай 2024 года весит уже почти 7,8 млн т зерна с учетом рапса
В Витебской области чествовали первых комбайнеров-трехтысячников
К уборке кукурузы приступили и аграрии Могилевской области
Кликайтепоссылкеи для просмотра выбирайте в списке понравившуюся новость программы "Панорама".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов