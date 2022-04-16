Итоги республиканского субботника - 2022 подвел Игорь Петришенко

Участие в республиканском субботнике приняли почти 2 с половиной миллиона белорусов. Итоги сегодняшнего дня озвучил вице-премьер Игорь Петришенко.



Игорь Петришенко, вице-премьер Республики Беларусь:

В субботнике приняли участие 2 млн 345 тыс. белорусов. Мы собрали 10,6 млн белорусских рублей. Деньги, заработанные на субботнике, в соответствии с решением главы государства, пойдут на реконструкцию нашей святыни - мемориального комплекса "Хатынь".