Итоги социально-экономического развития Минска за 2022 год подвели в Мингорисполкоме

Строительная отрасль в 22-м году, хотя этот год был напряженным, сработала достаточно эффективно. Был обеспечен показатель по вводу в эксплуатацию в полном объеме жилья как по общему заданию, так и для граждан, состоящихна учете по улучшению жилищных условий. Также был обеспечен вводв эксплуатацию ряда социальных объектов: детские школы, сады, поликлиники, объекты здравоохранения. Такие задачи стоят и на 2023 год. Будет продолжено строительство социальных объектов, инженерно-транспортной инфраструктуры, в том числе для объектов кварталов жилых застроек.

Ирина Гонтарева, председатель Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома