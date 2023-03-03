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Итоги социально-экономического развития Минска за 2022 год подвели в Мингорисполкоме

План для граждан, состоящих на учете по улучшению жилищных условий в Минске, перевыполнен на 190 %. Об этом заявила председатель Комитета строительства и инвестиций Минорисполкома. Там подвели итоги социально-экономического развития столицы за 2022 год и поставили задачи на текущий.

Был проведен анализ деятельности предприятий, импортозамещения, совокупных поступлений в бюджет и ввода нового жилья.

Строительная отрасль в 22-м году, хотя этот год был напряженным, сработала достаточно эффективно. Был обеспечен показатель по вводу в эксплуатацию в полном объеме жилья как по общему заданию, так и для граждан, состоящихна учете по улучшению жилищных условий. Также был обеспечен вводв эксплуатацию ряда социальных объектов: детские школы, сады, поликлиники, объекты здравоохранения. Такие задачи стоят и на 2023 год. Будет продолжено строительство социальных объектов, инженерно-транспортной инфраструктуры, в том числе для объектов кварталов жилых застроек.
Ирина Гонтарева, председатель Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома

Почти вдвое сократилось количество объектов со сверхнормативным сроком строительства: на начало прошлого года таких было 190, ввели в эксплуатацию 112.

Объекты, которые не строятся более 5-10 лет, переданы в коммунальную собственность и перепрофилированы в объекты здравоохранения и социальной сферы, а также арендное жилье.

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