3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Итоги социально-экономического развития Минска за первое полугодие
Реализация инвестпроектов, выполнение целевых показателей и анализ деятельности предприятий. В мэрии сегодня обсуждали итоги социально-экономического развития Минска за первое полугодие текущего года. Как отметила первый зампредседателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич, есть положительная динамика по выходу из кризиса убыточных предприятий. Рентабельность продаж достигла более 5%, а средняя зарплата по столице 2,5 тыс. рублей.
Темповка заработной платы - мы не достигли показателя 113, но 107 тоже замечательный результат. Да, есть ряд предприятий, которые не успевают в последний день месяца закрыть заработную плату. Но мы понимаем, что из пятнадцати предприятий, которые числятся в статистике по незакрытой заработной плате, одиннадцать - это предприятия, которые находятся в санации, в банкротстве. А два-три - в различные месяцы возникающие предприятия, с которыми мы работаем точечно и в течение двух недель закрываем образовавшуюся заработную плату. То есть работаем в ручном режиме со всеми субъектами хозяйствования.
В ходе оперативного совещания затронуты сферы экспорта, услуг, оптовой и розничной торговли, а также тема транспорта. Ко Дню города в белорусской столице будет введен единый проездной на все виды наземного транспорта, а также метро.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Как реагировать на современные вызовы, обсудили на Международной военно-научной конференции
Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей