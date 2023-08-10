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Итоги социально-экономического развития Минска за первое полугодие

Реализация инвестпроектов, выполнение целевых показателей и анализ деятельности предприятий. В мэрии сегодня обсуждали итоги социально-экономического развития Минска за первое полугодие текущего года. Как отметила первый зампредседателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич, есть положительная динамика по выходу из кризиса убыточных предприятий. Рентабельность продаж достигла более 5%, а средняя зарплата по столице 2,5 тыс. рублей.

Темповка заработной платы - мы не достигли показателя 113, но 107 тоже замечательный результат. Да, есть ряд предприятий, которые не успевают в последний день месяца закрыть заработную плату. Но мы понимаем, что из пятнадцати предприятий, которые числятся в статистике по незакрытой заработной плате, одиннадцать - это предприятия, которые находятся в санации, в банкротстве. А два-три - в различные месяцы возникающие предприятия, с которыми мы работаем точечно и в течение двух недель закрываем образовавшуюся заработную плату. То есть работаем в ручном режиме со всеми субъектами хозяйствования.
Надежда Лазаревич, первый зампредседателя Мингорисполкома

В ходе оперативного совещания затронуты сферы экспорта, услуг, оптовой и розничной торговли, а также тема транспорта. Ко Дню города в белорусской столице будет введен единый проездной на все виды наземного транспорта, а также метро.

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