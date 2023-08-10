Итоги социально-экономического развития Минска за первое полугодие

Темповка заработной платы - мы не достигли показателя 113, но 107 тоже замечательный результат. Да, есть ряд предприятий, которые не успевают в последний день месяца закрыть заработную плату. Но мы понимаем, что из пятнадцати предприятий, которые числятся в статистике по незакрытой заработной плате, одиннадцать - это предприятия, которые находятся в санации, в банкротстве. А два-три - в различные месяцы возникающие предприятия, с которыми мы работаем точечно и в течение двух недель закрываем образовавшуюся заработную плату. То есть работаем в ручном режиме со всеми субъектами хозяйствования.

Надежда Лазаревич, первый зампредседателя Мингорисполкома