Итоги социально-экономического развития подвели сегодня в Миноблисполкоме

У центрального региона объем валового продукта - самый высокий в стране: 105,7 %. Третий год подряд растет и экспорт услуг. Стратегический партнер - Китай. В первую очередь мы можем сотрудничать в сфере пищевой промышленности. Поэтому главная задача на ближайшие месяцы - повысить эффективность убыточных предприятий области. С начала года таких зарегистрировано 289, план по каждому реализуют под пристальным контролем.



Работа в полях кипит. Сейчас самое главное - в срок посеять рапс, озимую сурепицу и заготовить зеленые корма в полном объеме.