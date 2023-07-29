Итоги социально-экономического развития за первое полугодие озвучили в Минском облисполкоме

Сегодня нам надо строить жилье и объекты социальной инфраструктуры таким образом, чтобы максимально загрузить мощности наших домостроительных комбинатов. Но это не самоцель. Ведь такие конструкции позволяют минимизировать трудозатраты. Особенно когда большой дефицит каменщиков, это позволяет быстро строить и монтировать такие объекты. Из этих конструкций можно делать школу под любое количество учащихся. Мы сейчас проектируем в Прилуках (Минский район) на 720 мест. А эта школа на 930, плюс к этому детские сады из такого же конструктива.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома