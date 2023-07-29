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Итоги социально-экономического развития за первое полугодие озвучили в Минском облисполкоме
С плюсом промышленность, сельское хозяйство, торговля, а также строительная сфера. Итоги социально-экономического развития за первое полугодие озвучили в Минском облисполкоме. Валовой региональный продукт в этом году вырос более чем на шесть с половиной процентов по сравнению с прошлогодним периодом. Наблюдается также положительная динамика во внутренней и внешней торговле. Одна из актуальных задач - создание новых рабочих мест в регионах. Это возможно в том числе благодаря реализации программы "Один район - один проект".
Сейчас у нас в этом перечне 46 проектов и по итогам года мы планируем освоить более 400 миллионов рублей. У нас достаточно хорошие результаты во внешнеторговой деятельности. И по сравнению с прошлым годом количество стран, куда наши предприятия поставляют свою продукцию, увеличилось на 12 единиц.
А в Солигорске губернатор Александр Турчин отметил новые тренды в строительстве социально значимых объектов в области. Так, опыт местного домостроительного комбината, который сейчас возводит школу на 930 мест, станет актуальным и для других районов.
Сегодня нам надо строить жилье и объекты социальной инфраструктуры таким образом, чтобы максимально загрузить мощности наших домостроительных комбинатов. Но это не самоцель. Ведь такие конструкции позволяют минимизировать трудозатраты. Особенно когда большой дефицит каменщиков, это позволяет быстро строить и монтировать такие объекты. Из этих конструкций можно делать школу под любое количество учащихся. Мы сейчас проектируем в Прилуках (Минский район) на 720 мест. А эта школа на 930, плюс к этому детские сады из такого же конструктива.
Масштабная премьера в сфере образования центрального региона запланирована первого сентября. В День знаний в агрогородке Сеница Минского района откроется новая школа.
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