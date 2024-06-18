Итоги спецмероприятия "Нерест" подвели в инспекции природоохраны Беларуси

Мы можем констатировать, что за период "Нереста" мы предотвратили серьезные нарушения и не допустили их. Работая именно по предупреждению попадания сетей и запрещенных орудий лова в водоемы, мы проводили работу на изъятие их еще по месту жительства граждан. И в процессе изъятия орудий лова также изымаем огнестрельное оружие, боеприпасы, незаконно находящиеся у людей.

Юрий Ковшик, замначальника Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси