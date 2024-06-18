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Итоги спецмероприятия "Нерест" подвели в инспекции природоохраны Беларуси
В инспекции природоохраны подвели итоги специального мероприятия "Нерест". Изъято более 5 тыс. сетей общей протяженностью 200 км, а также почти 2 тыс. прочих запрещенных орудий рыболовства. Причем часть всех этих снастей люди сдали добровольно.
Кроме того, из почти 900 нарушений в сфере рыболовства половина - это хранение запрещенных орудий. Изымая сети, инспекторы не допустили самое главное - попадание их в водоемы. Не наказать, а предупредить - именно на этот момент акцентировал Госинспекцию и Президент Беларуси.
Мы можем констатировать, что за период "Нереста" мы предотвратили серьезные нарушения и не допустили их. Работая именно по предупреждению попадания сетей и запрещенных орудий лова в водоемы, мы проводили работу на изъятие их еще по месту жительства граждан. И в процессе изъятия орудий лова также изымаем огнестрельное оружие, боеприпасы, незаконно находящиеся у людей.
"То есть на сегодня я могу сказать, что при проведении спецмероприятия "Нерест" мы уже сделали следующий шаг, предупреждая браконьерства во время охоты. Это положительный пример", - отметил Юрий Ковшик.
На вооружении у природоохраны самые разные технические средства, в том числе фотоловушки и квадрокоптеры. К слову, за время нереста благодаря им удалось выявить более 300 правонарушений и не оставить шанса браконьерам уйти от ответственности. Хорошее подспорье в работе инспекторов - это и сообщения от самих рыболовов.
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