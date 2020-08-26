3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Итоги трилогии малой родины подведем сегодня в проекте "На контроле Президента"
Когда дело жизни вдохновляет и мотивирует. Дмитрий Хомяков переехал из Гомеля в небольшой поселок Ветковского района 15 лет назад. Открыл свое фермерское хозяйство и начал заниматься растениеводством. Сегодня свою продукцию он поставляет во все райцентры Гомельщины, часть экспортирует. Его историю успеха или как найти себясмотрите в новой серии проекта "На контроле Президента. Малая родина". Итоги трилогии малой родины подведем уже сегодня сразу после "Панорамы".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября