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Итоги трилогии малой родины подведем сегодня в проекте "На контроле Президента"

Когда дело жизни вдохновляет и мотивирует. Дмитрий Хомяков переехал из Гомеля в небольшой поселок Ветковского района 15 лет назад. Открыл свое фермерское хозяйство и начал заниматься растениеводством. Сегодня свою продукцию он поставляет во все райцентры Гомельщины, часть экспортирует. Его историю успеха или как найти себясмотрите в новой серии проекта "На контроле Президента. Малая родина". Итоги трилогии малой родины подведем уже сегодня сразу после "Панорамы".

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