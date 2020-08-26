Итоги трилогии малой родины подведем сегодня в проекте "На контроле Президента"

Когда дело жизни вдохновляет и мотивирует. Дмитрий Хомяков переехал из Гомеля в небольшой поселок Ветковского района 15 лет назад. Открыл свое фермерское хозяйство и начал заниматься растениеводством. Сегодня свою продукцию он поставляет во все райцентры Гомельщины, часть экспортирует. Его историю успеха или как найти себясмотрите в новой серии проекта "На контроле Президента. Малая родина". Итоги трилогии малой родины подведем уже сегодня сразу после "Панорамы".