Итоги VII Форума регионов: 70 соглашений и контракты на $700 млн

Буквально полчаса назад стали известны результаты форума - 7 десятков двусторонних соглашений и более чем на 700 миллионов долларов коммерческих контрактов. На пленарном заседании принят и проект итогового документа, где учтены все поручения и глав государств, и правительств, и законодателей (видео).