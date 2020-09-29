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Итоги VII Форума регионов: 70 соглашений и контракты на $700 млн

Буквально полчаса назад стали известны результаты форума - 7 десятков двусторонних соглашений и более чем на 700 миллионов долларов коммерческих контрактов. На пленарном заседании принят и проект итогового документа, где учтены все поручения и глав государств, и правительств, и законодателей (видео).

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