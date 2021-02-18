Впечатления от народного форума, роль государства в самореализации подрастающего поколения и особенности воспитания лидерских качеств - итоги Всебелорусского народного собрания подвели в редакции газеты "Знамя юности". Среди участников диалоговой площадки - молодые депутаты, студенты, стипендиаты спецфондов Президента. У каждого свой взгляд на то, как развивать молодежную политику. Говорили также о воспитании патриотизма и об участии молодых людей в жизни страны.



Игорь Завалей, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Основной посыл на диалоговых площадках - это сохранить социально направленное государство, потому что в век интернета они все видят, как за пределами Республики Беларусь живет молодежь, какой там процент безработицы, что доходит и до 40 процентов, и до 30, и когда они видят, что процент безработицы среди молодежи достигает чуть ли не 1,5-2, потому что в нашей стране, если ты хочешь заработать свой первый рубль, то для тебя здесь предоставлены все возможности, и тебя распределяют после университета, и есть студенческие отряды в БРСМ - то есть, самое главное - твое желание".



Диалоговый марафон продолжается по всей стране. Завтра представители молодежи встретятся с делегатами народного собрания в музее Великой Отечественной войны.



