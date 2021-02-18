3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в редакции газеты "Знамя юности"
Впечатления от народного форума, роль государства в самореализации подрастающего поколения и особенности воспитания лидерских качеств - итоги Всебелорусского народного собрания подвели в редакции газеты "Знамя юности". Среди участников диалоговой площадки - молодые депутаты, студенты, стипендиаты спецфондов Президента. У каждого свой взгляд на то, как развивать молодежную политику. Говорили также о воспитании патриотизма и об участии молодых людей в жизни страны.
Игорь Завалей, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Основной посыл на диалоговых площадках - это сохранить социально направленное государство, потому что в век интернета они все видят, как за пределами Республики Беларусь живет молодежь, какой там процент безработицы, что доходит и до 40 процентов, и до 30, и когда они видят, что процент безработицы среди молодежи достигает чуть ли не 1,5-2, потому что в нашей стране, если ты хочешь заработать свой первый рубль, то для тебя здесь предоставлены все возможности, и тебя распределяют после университета, и есть студенческие отряды в БРСМ - то есть, самое главное - твое желание".
Диалоговый марафон продолжается по всей стране. Завтра представители молодежи встретятся с делегатами народного собрания в музее Великой Отечественной войны.
Президент
Все
В Беларусь съехались более 600 участников из 45 стран мира для обсуждения евразийской безопасности
Лукашенко одобрил проект соглашения о взаимном исполнении судебных постановлений Беларуси и России
Лукашенко высказался об альтернативных выдвиженцах в Президенты
Александр Лукашенко назвал четыре сферы, которые оказались под ударом
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Вольфович о взаимодействии с Сербией: нужно переходить от слов к практическим результатам
Лавров рассказал, почему сомневается в возможности окончания конфликта в Украине вничью
Из-за супертайфуна "Конг-рей" на Тайване эвакуированы более 8,6 тыс. человек
Народной артистке России Раисе Рязановой - 80 лет
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов