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Итоги встречи основной группы Мюнхенской конференции по безопасности

Встреча основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в белорусской столице. Что инвестировала в мир и стабильность на континенте Беларусь? Какие наработки конференции могут стать основой будущей реальной политики? Что говорят эксперты о встрече в Минске? Об итогах "минского Мюнхена" говорим с экспертом программы "События" политологом Евгением Прейгерманом.

Интервью с политологом Евгением Прейгерманом смотрите 9 ноября в 18:30 в программе "События" на телеканале "Беларусь 24".

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