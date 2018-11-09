Итоги встречи основной группы Мюнхенской конференции по безопасности

Встреча основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в белорусской столице. Что инвестировала в мир и стабильность на континенте Беларусь? Какие наработки конференции могут стать основой будущей реальной политики? Что говорят эксперты о встрече в Минске? Об итогах "минского Мюнхена" говорим с экспертом программы "События" политологом Евгением Прейгерманом.