Итоги вступительной. 100-балльные результаты на ЦТ-2018 есть по всем предметам

Уровень подготовки абитуриентов в этом году выше. Министерство образования продолжает подводить итоги вступительной компании. Так, 100-балльные результаты есть по всем предметам ЦТ. Безукоризненно было выполнено 392 теста. Набрать сто баллов сразу по двум предметам удалось 16-ти абитуриентам. Среди них есть и выпускники прошлых лет. Всего в этом году первокурсников более 50-ти тысяч, больше половины поступили на бюджет. Напомним, из новшеств этой вступительной компании - возможность сдавать сразу 4 ЦТ, а также при подаче документов использовать сертификаты прошлого года.

"Действительно, результаты выше практически по всем предметам. Исключение - физика. Но если сравнивать, то в этом году средний балл по физике 27, в прошлом году он составлял 30. Разница несущественная. 48 % абитуриентов сдавали четыре предмета. Это такая позитивная тенденция - возможность выбора той дополнительной специальности, которая, возможно, позволила абитуриенту поступить на желаемую специальность".