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Итоги вступительной. 100-балльные результаты на ЦТ-2018 есть по всем предметам
Уровень подготовки абитуриентов в этом году выше. Министерство образования продолжает подводить итоги вступительной компании. Так, 100-балльные результаты есть по всем предметам ЦТ. Безукоризненно было выполнено 392 теста. Набрать сто баллов сразу по двум предметам удалось 16-ти абитуриентам. Среди них есть и выпускники прошлых лет. Всего в этом году первокурсников более 50-ти тысяч, больше половины поступили на бюджет. Напомним, из новшеств этой вступительной компании - возможность сдавать сразу 4 ЦТ, а также при подаче документов использовать сертификаты прошлого года.
"Действительно, результаты выше практически по всем предметам. Исключение - физика. Но если сравнивать, то в этом году средний балл по физике 27, в прошлом году он составлял 30. Разница несущественная. 48 % абитуриентов сдавали четыре предмета. Это такая позитивная тенденция - возможность выбора той дополнительной специальности, которая, возможно, позволила абитуриенту поступить на желаемую специальность".
Востребовано белорусское образование и у иностранных абитуриентов. Их в этом году более 20 тысяч, и вступительная компания для них продолжается. Подавать документы иностранцы могут до 15 октября.
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