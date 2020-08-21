Итоги вступительной кампании - 2020

Около 26 тысяч 300 абитуриентов зачислены в белорусские вузы на бюджетную форму получения образования. На платную - примерно такая же цифра. В этом году у поступающих традиционно востребованы лингвистические специальности, правоведение, стоматология и международные отношения. Наиболее высокий проходной балл - 386 - у абитуриентов, подавших документы на международное право. По некоторым специальностям зафиксировали высокий конкурс. Например, на "дизайн" в БГУ на место претендовали 12 человек.

В этом году на уровень высшего образования принимали абитуриентов 50 учреждений, прием фактически завершен. Исключение - сельскохозяйственные специальности: подать документы на заочную форму можно будет в ноябре.



