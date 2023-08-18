Итоги вступительной кампании - 2023: где зафиксирован самый высокий бал и почему в Беларуси открываются инженерные классы

В Беларуси подводят итоги вступительной кампании в вузы. Списки зачисленных уже готовы и размещены на главных страницах сайтов учебных заведений или в разделе "Абитуриенту".

Общий план приема в учреждения высшего образования в этом году составлял чуть более 52 тысяч человек - эта цифра выполнена на 98 %. В то же время число бюджетных мест выросло на 600. Самый высокий балл - 398 - зафиксирован в БГУ на специальности "международное право". Помимо этого, востребованным оказался "маркетинг" в БНТУ - здесь проходной балл на бюджет составил - 396.