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Итоги вступительной кампании - 2023: где зафиксирован самый высокий бал и почему в Беларуси открываются инженерные классы
В Беларуси подводят итоги вступительной кампании в вузы. Списки зачисленных уже готовы и размещены на главных страницах сайтов учебных заведений или в разделе "Абитуриенту".
Общий план приема в учреждения высшего образования в этом году составлял чуть более 52 тысяч человек - эта цифра выполнена на 98 %. В то же время число бюджетных мест выросло на 600. Самый высокий балл - 398 - зафиксирован в БГУ на специальности "международное право". Помимо этого, востребованным оказался "маркетинг" в БНТУ - здесь проходной балл на бюджет составил - 396.
По сравнению с прошлым годом вузы снизили план приема: на полторы тысячи уменьшилось количество платных мест. Чтобы повысить интерес молодежи к инженерным профессиям, уже с 1 сентября в школах страны откроются инженерные классы. При подготовке ребят будет реализована связка «школа-университет-предприятие». Девушки и юноши, обучающиеся по профилю, смогут приходить на промышленные предприятия, видеть свои потенциальные рабочие места и в будущем при поступлении делать выбор в пользу инженерной профессии.
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