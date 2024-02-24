Итоги второго телекастинга в полуфинал шоу "Фактор.by 60+"

Руководитель хора из Гомеля Тамара Школяр, артист хора в Мариинском театре из Гродно Николай Круг, фаготист Национального академического симфонического оркестра с 47-летним стажем Марк Штерневский, а также лесник из Бреста Владимир Махнач. Все они прошли в полуфинал шоу "Фактор.by 60+".

Всего же звездная комиссия сформирует дюжину артистов, которые продолжат состязание. Конкуренция нешуточная! "Фактор.by 60+" - непредсказуемое шоу, которое лишний раз доказывает, что даже профи на этой сцене легко могут растеряться. А таланты из народа чувствуют себя как рыба в воде.



Третий телекастинг в полуфинал шоу "Фактор.by 60+" состоится в первый день весны в 20:45. Зрителям предстоит познакомиться с семеркой ярких и талантливых артистов!