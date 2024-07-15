"Славянский базар - 2024": что удалось вписать в историческую летопись фестиваля и как на протяжении недели строили мосты к миру и созиданию

Все рекорды, в том числе и телевизионные, в этом году побил Международный фестиваль "Славянский базар". Легендарный, самый масштабный на всем постсоветском пространстве форум искусств отгремел в северной столице Беларуси!

Церемонию открытия смотрели более 545 тысяч человек. Телеканал "Беларусь 1" в четверг стал абсолютным лидером прайм-тайма с долей 27.3 и самым популярным телеканалом в стране. Это самая рейтинговая трансляция за последние 4 года.

А телетрансляция гала-концерта Союзного государства вновь сделала "Беларусь 1" лидером прайм-тайма пятницы. Концерт "Народное братство дороже всякого богатства" посмотрели почти полмиллиона человек. Доля составила 18.8, охват 496 тысяч - это 7 % городского населения 4+.

И еще несколько цифр, по которым станет понятен масштаб "Славянского базара - 2024":

Его участниками стали 7 тысяч человек из 42 стран мира! Полтысячи журналистов на протяжении недели освещали более сотни событий василькового форума, за их работой следили около 11 миллионов интернет-пользователей из 120 государств!

Наши белорусы на звездном небосклоне "Славянки" не остались незамеченными! Злата Ярошевич из Поставского района взяла бронзу на XXII Международном детском музыкальном конкурсе. Гран-при детского конкурса в этом году завоевала исполнительница из Узбекистана Ясмина Хусниддинова, а 1-я и 2-я премии уезжают на Мальту и в Казахстан.

И до последнего момента сохранялась главная интрига фестиваля, кто же станет лучшим на конкурсе исполнителей эстрадной песни. В итоге обладательницей Гран-при признана Каролина Балан из Молдовы. Исполнители из Казахстана, Италии и России увозят с собой дипломы 1-й и 2-й степени. Наш Валерий Чучман из Несвижа - на третьем месте в вокальном баттле - вместе с представительницей Болгарии.

Подробности у Катерины Стрехи.

Фестивальная столица Беларуси день за днем круглосуточно жила яркой и красочной жизнью. На главном музыкальном событии этого лета вместе с людьми и гостями из пяти континентов открывали новые грани современного искусства, объединяли людей разных поколений и национальностей. И самое важное, мы строили мосты, мосты к миру любви и взаимопониманию.

Звездный небосклон "Славянки" в этом году покорился тем, кто только начинает свой творческий путь. Приехали на Васильковый форум и те, кто собирает тысячные залы.

Эта свежесть, сила, энергия. Это невозможно простыми словами объяснить. Это так дорого. Участники фестиваля

Для меня "Славянский базар" всегда самый лучший, одинаково крутой. Участники фестиваля

Какой народ? Добрый. В основном добрый. Добрый - это вот в широком смысле этого слова. Улицы частейшие. Дороги, все аккуратно сделано. Прекрасно. Такие ассоциации. Девушки красивые. Участники фестиваля

Находиться здесь, питаться этой энергией, энергией дружбы, счастья, я считаю, что это самое главное. Участники фестиваля

Сила в людях, радушие, с которым вы встречаете гостей и конкурсантов со всех стран, это дорогого стоит. Участники фестиваля

Музыка и любовь победит всех и все. Участники фестиваля

Здесь нет разделения на своих и чужих. В городе на Западной Двине слышны голоса каждого, пусть даже говорим на разных языках. За прямыми трансляциями и не только следили интернет-пользователи из 120 государств. Говорил и показывал Витебск, а цифры лишь успех подтверждают.





Более 100 транспортных единиц, обслуживающих наш фестиваль, проехало за это время более 120 тысяч километров. Что такое 120 тысяч километров? 40 тысяч километров - это окружность экватора. То есть мы вместе со "Славянским базаром" трижды обошли всю землю. 3000 расселений в нашем жилищном фонде. А наша служба расселения в честь 33-го фестиваля за это время даже похудела на 33 килограмма. Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"

Через год будет совсем по-другому. Появятся новые локации, появятся новые направления, новые артисты, новые концерты и новые подходы к такой объединяющей культурной традиции. Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома

Дружба народов, братство, единство, как есть, без прикрас. Впервые со звездным десантом представители Шанхайской организации сотрудничества, Дни Союзного государства - уже добрая традиция.

Замыслы, которые были предложены, все реализованы. Мы стали сплоченнее, потому что мы прочувствовали единство славянской и духовной культуры. Дмитрий Мезенцев, госсекретарь Союзного государства

С чего все начиналось и каких усилий стоило сохранить то, что есть сегодня, знает бессменная ведущая "Славянского базара", чье имя и звезда засияли перед Летним амфитеатром в прошлом году.

Именно на "Славянском" переживали разные времена. Мы чувствовали себя, ну, знаете, как в "Маугли", да? Мы одной крови, выходя на сцену Амфитеатра. Когда не имело значения, ни из какой страны ты приехал, ни какие песни ты поешь. Мы понимали, что есть главное. Мы здесь для того, чтобы дарить радость людям. Алена Спиридович, заслуженная артистка Беларуси, ведущая фестиваля "Славянский базар в Витебске"





В дни "Славянского базара" численность населения Витебска увеличивается вдвое. Приезжают на, без преувеличения, шоу мирового уровня.

Мы все славяне. Все друг друга понимают. Все очень... Имеют широкую историю друг с другом. Это очень здорово. Гости фестиваля

Он держится не просто на плаву. Я помню те времена, когда он только начинался, и когда все было еще так организовано слабо. И потом, с каждым годом, когда он становился все более насыщенным, ярким. И сейчас это уже вообще такой огромный фестиваль. Гости фестиваля

Такое обилие, такие возможности, что иногда даже кажется - ты взрослый, но открываешь в себе очень много интересных талантов. Гости фестиваля

Фанфары прозвучали еще вчера. А Витебск продолжает жить насыщенной фестивальной жизнью. Совсем недавно любимица миллионов Любовь Успенская дала сольник, села в кабриолет и умчала к единственному нежному.