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Итоговая диалоговая площадка в Гродно

Во время работы диалоговых площадок в Гродненской области поступило более 60 инициатив. Все они были отработаны экспертами, проанализированы и систематизированы по сферам. На итоговой встрече в Гродно сегодня подчеркнули, что всем предложениям будет оказана необходимая поддержка. Инициативы от региона будут рассмотрены на республиканском уровне, в том числе их представят для обсуждения на Всебелорусском народном собрании.

Всего с середины октября в Гродненской области состоялось 9 тематических диалоговых площадок. Кроме того, на итоговой встрече поддержано предложение сделать постоянной работу некоторых площадок, действующих на базе высших учебных заведений области.

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