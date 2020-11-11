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Итоговая диалоговая площадка в Гродно
Во время работы диалоговых площадок в Гродненской области поступило более 60 инициатив. Все они были отработаны экспертами, проанализированы и систематизированы по сферам. На итоговой встрече в Гродно сегодня подчеркнули, что всем предложениям будет оказана необходимая поддержка. Инициативы от региона будут рассмотрены на республиканском уровне, в том числе их представят для обсуждения на Всебелорусском народном собрании.
Всего с середины октября в Гродненской области состоялось 9 тематических диалоговых площадок. Кроме того, на итоговой встрече поддержано предложение сделать постоянной работу некоторых площадок, действующих на базе высших учебных заведений области.
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