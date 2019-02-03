Итоговая информационно-аналитическая программа "Главный эфир" празднует юбилей

Итоговая информационно-аналитическая программа нашего канала - "Главный эфир" - празднует свой, а значит и ваш, наши зрители, юбилей. 5 лет в эфире - много это или мало? С одной стороны, это сотни выпусков, тысячи сюжетов. С другой, все это время авторы не забывали единственное действительно главное - своего зрителя. Сегодня, как всегда, темы будут не по сезону только самые горячие. А вот взгляд на них будет, как зимний воздух, только самый свежий!

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