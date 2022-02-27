Итоговое заседание ЦИК запланировано на 3 марта, сообщил в эфире телеканала СТВ председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко, сообщает БелТА.

"Пресс-конференция Центральной комиссии запланирована на завтра на 10:00. Могу приоткрыть завесу тайны: мы планируем проведение итогового заседания комиссии на 3 марта", - сказал Игорь Карпенко.

Он отметил: как только будут известны оперативные данные по референдуму, их сразу же предоставят общественности. "Будем надеяться, что до конца этого дня мы какую-то информацию уже получим", - добавил он.