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Итоговое заседание ЦИК запланировано на 3 марта

Итоговое заседание ЦИК запланировано на 3 марта

Итоговое заседание ЦИК запланировано на 3 марта, сообщил в эфире телеканала СТВ председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко, сообщает БелТА.

"Пресс-конференция Центральной комиссии запланирована на завтра на 10:00. Могу приоткрыть завесу тайны: мы планируем проведение итогового заседания комиссии на 3 марта", - сказал Игорь Карпенко.

Он отметил: как только будут известны оперативные данные по референдуму, их сразу же предоставят общественности. "Будем надеяться, что до конца этого дня мы какую-то информацию уже получим", - добавил он.

В 20:00 в Беларуси завершилась работа участковых комиссий по голосованию на референдуме. Были открыты 5 510 участков по голосованию на референдуме, в том числе 217 в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, и 12 в воинских частях.

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