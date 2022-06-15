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Итоговую резолюцию конференции "Историческая память. Великая Победа, добытая единством" озвучат в Овальном зале
Объединить усилия и защитить историческую правду! Беларусь приняла международную конференцию "Историческая память. Великая Победа, добытая единством". Она проходит под эгидой Палаты представителей Национального собрания. В ней принимают участие около 300 человек: это делегации парламентов России, Армении, Казахстана, Таджикистана, представители Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ, ОДКБ.
Конференция стартовала с возложения венков к монументу на площади Победы - священном для каждого белоруса месте. Затем участники начали работу по секциям. Всего их было 5. На разных площадках говорили о том, как противостоять вызовам общества и сохранить наше общее наследие.Вечером посетили мемориальный комплекс "Хатынь", там прошел митинг-реквием. Участники почтили память тех, кто погиб от рук фашистов, возложили цветы к Вечному огню.
И сегодня конференция продолжится. Пленарное заседание пройдет в Доме правительства - здании, где в годы войны нацисты разместили главное управление гестапо. В Овальном зале прозвучит итоговая резолюция.И пока страны Запада пересматривают итоги войны и уничтожают памятники солдатам, которые отдали свои жизни за свободу и независимость народа, Беларусь делает все, чтобы наша история не была забыта.
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