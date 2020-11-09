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Итоговый региональный форум прошел в Гомеле
Галина Друзь, председатель молодежного совета при Гомельском областном совете депутатов:
"Было выдвинуто предложение на законодательном уровне закрепить за учреждениями образования и за нанимателями на постоянной основе ознакомление абитуриентов со своим будущим рабочим местом, со своей будущей профессией, что позволит нашим выпускникам более четко сознавать, куда они хотят идти учиться на более качественных высококлассных специалистов".
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