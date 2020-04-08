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Иудеи отмечают Песах

Иудеи всего мира сегодня отмечают Песах - главный праздник, который отождествляется со свободой и возрождением, в память избавления от рабства и исхода еврейского народа из Египта. Продлится праздник до 16 апреля. Сегодня за одним столом собираются семьей и вспоминают историю своего народа. С праздником верующих иудейской конфессии поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

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