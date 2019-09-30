Иудейский мир празднует Новый год

Иудейский мир встретил Новый год - 5780 лет от сотворения мира. В синагогах разных стран, в том числе и в Беларуси, проходят богослужения. Праздник начали отмечать накануне, продлятся торжества еще два дня. В кульминации традиционно трубят в шофар - бараний рог как символ духовного пробуждения. К слову, в иудейский Новый год едят сладкое. Чаще всего это яблоки, которые макают в мед, чтобы жизнь в новом году была сладкой.