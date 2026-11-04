IV Международная конференция по евразийской безопасности: какие проблемы планируют обсудить 4 ноября

4 ноября в "Президент-Отеле" продолжится работа IV Международной конференции по евразийской безопасности.

Работа во второй день конференции разбита на три рабочие сессии. Первая называется "ОДКБ в Большой Евразии: состояние и перспективы". Здесь речь будет идти о том, как Организация Договора о коллективной безопасности формирует новый фундамент для всего континента.

Вторая сессия - "Влияние будущего: как возникающие технологии формируют безопасность Евразии". Она не просто про девайсы или новые гаджеты, а например, про то, как дрон стоимостью 500 долларов может уничтожить танк стоимостью 5 млн долларов. Тут возникает очень много вопросов и вокруг ИИ: благо это или нет, как обезопасить современное общество и как урегулировать это поле деятельности, чтобы Запад не превратил его в новое поле боя.

Третья сессия посвящена экономике и тому, как соединить ЕАЭС, ШОС, БРИКС в единую бесшовную сеть: от логистики и взаимных расчетов в национальных валютах до технологического суверенитета.

Смысл второго дня предельно ясен. Евразия не просто ждет диалога с Западом, она уже сегодня в Минске создает свои правила игры в технологиях, в обороне и экономике.

Учитывая опыт предыдущего столетия, не окажется ли так, что какая-то часть Запада не готова к диалогу и формированию новой структурной безопасности? На этот вопрос ответил директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко.

"Это и было ключевым посылом в Российской Федерации, когда она изучала ситуацию в Украине. Ее развитие показало, что Запад не сможет и не умеет договариваться. Главное для них - максимальное удушение, как в политическом, так и в экономическом плане Российской Федерации. Соответственно, они пытаются использовать все возможные способы, дабы принудить Россию к выгодному для Запада диалогу. Запад не основывается на создании новых правил или условий по регулированию евразийской либо европейской безопасности", - отметил эксперт.

По его словам, эта тематика крайне важна, потому что сейчас разрабатывается Евразийская хартия многополярности и многообразия. Важно изучение голоса большинства стран, которые могут в последующем повлиять на решения Запада, в том числе и в тех вопросах, которые изучаются на конференции: искусственный интеллект, развитие новых технологий, кибербезопасность, миграционная политика, военно-политический блок и нивелирование военно-политических угроз.

"Если нам удастся выработать эти рамки, то у Запада не будет выхода кроме того, чтобы согласится с требованиями большинства стран Большой Евразии и наладить предметный открытый диалог, тем самым создать устойчивую безопасность", - заключил Никита Беленченко.