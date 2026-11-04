Краткий пересказ от ИИ

В Минске завершила работу IV Минская международная конференция по евразийской безопасности. Она собрала рекордное количество участников: около 600 экспертов и дипломатов из 50 стран мира.

Сегодня аналитики по обе стороны океана признают: институты глобального управления парализованы. Но пока западные элиты завязли в собственном системном кризисе, контуры нового, многополярного мира формулируются здесь, в Минске.

В белорусской столице предлагают миру реальный выход из геополитического тупика. Программная речь Александра Лукашенко на открытии форума фактически стала манифестом многополярного мира.

Президент отметил: пока Запад тотально устал от им же спровоцированных войн, его элиты продолжают стягивать военные арсеналы к рубежам. Нельзя обеспечить безопасность одних за счет безопасности других… И Минск предлагает миру не просто слова, а детальный проект: "Евразийскую хартию многообразия и многополярности в XXI веке". На протяжении двух дней шла работа на профильных экспертных площадках.

Перезагрузка системы безопасности

Старый мир официально парализован. Институты, созданные после Второй мировой войны для предотвращения катастроф, превратились в трибуны для пустых обвинений. На наших глазах здесь и сейчас рушится международное право, а дипломатию заменяет язык санкций и танковых батальонов. Но где искать выход из этого тупика?

Ответ формулируется здесь. Минск на два дня снова стал геополитическим центром континента. Прошла Четвертая Минская международная конференция по евразийской безопасности… Белорусская площадка окончательно закрепила за собой статус уникального дипломатического хаба. В то время как Запад возводит заборы и копает рвы, Минск предлагает сесть за стол переговоров. Говорить на равных! Без предварительных условий и политического шантажа.

Глава государства констатировал, что за ходом Минской конференции следят на Западе и многие хотели бы на ней побывать, но им мешает страх оторваться от западного мейнстрима. "Скажу сразу: мы не проводим разделительные линии и не навешиваем ярлыки, а честно и открыто говорим о нашем восприятии проблем. В ответ же хотим услышать голоса тех, кому небезразлично будущее Евразии и мироустройство. Наша цель - чтобы все поняли: Минская конференция - объединительный форум", - подчеркнул белорусский лидер.

"Или кто-то думает, что у Запада своя Евразия, а у Востока - своя? Евразия - это суперконтинент, колыбель великих цивилизаций и мировых религий с тысячелетним опытом взаимодействия разных культур и народов. Сегодня в Евразии сосредоточены крупнейшие ресурсы планеты и проживает большинство ее населения, - сказал глава государства. - Именно здесь бьется сердце современного мира. И от того, как будет развиваться Евразия, зависит мир, который без страха и сомнений мы передадим нашим детям".

"Мы - за общую Евразию. И евразийская безопасность - общая и неделимая. Ответственность за нее тоже общая, так как в одиночку ее полноценно не обеспечит никто - ни Запад, ни Восток. Здесь нет альтернативы!" - уверен белорусский лидер.

И это не просто декларация о намерениях, а прагматичный ответ на тектонические сдвиги в глобальной политике. Главный интеллектуальный продукт конференции – Евразийская хартия многообразия. В сентябре на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке девять государств официально запустили переговорный трек. На экспертных сессиях в Минске в рамках конференции этот процесс обретает конкретные формулировки. Смело ли? Но рискнем назвать Хартию проектом будущей конституции для неделимого континента. Пока НАТО сжимает свой стальной обруч, превращая Восточную Европу в пороховую бочку, в Минске предлагают альтернативу - баланс интересов вместо права сильного.

quote "Мир оказался в ситуации, когда есть разные интересы двух больших групп стран, страны, которые теряют свое глобальное доминирование, и стран, которые хотят, чтобы мир был изменен и ушла эта 500-летняя эпоха глобального доминирования Запада". Бахтиер Эргашев, директор Центра исследовательских инициатив MA'NO (Узбекистан)

Фернан Картайзер, депутат Европарламента (Люксембург):

"Рано или поздно, после завершения конфликта в Украине или, возможно, даже раньше, нам неизбежно придется обсуждать новую архитектуру европейской безопасности. И тогда нам нужно будет четко договориться, где именно начинаются наши интересы безопасности и как далеко они простираются. Только так можно прийти к переговорному решению актуальных проблем. Вторая причина - это необходимость присутствия здесь представителей Западной Европы. Самоизоляция контрпродуктивна. Нам необходим диалог".

Позиция Беларуси неизменна и прагматична: безопасность не может быть эксклюзивной. Нельзя строить собственное благополучие за счет подавления и уничтожения соседей. Выступая перед участниками форума, Александр Лукашенко подчеркнул: для белорусской стороны нет запретных тем. Минск готов к честному диалогу с каждым, кто нацелен на созидание, а не на эскалацию. И этот посыл находит мгновенный отклик у представителей Глобального Востока и Юга.

Оливер Кемпкенс, бизнесмен (Германия):

"На Западе пора бы понять, белорусский Президент всегда выражается предельно ясно и прямо. Он говорит искренне, с его позицией можно соглашаться или нет, но в четкости ему не откажешь. Примечательны его замечания о том, что от происходящего все уже устали. Если взглянуть на ситуацию объективно, очевидно, что все участники, как прямые, так и косвенные, поставили на карту слишком много с точки зрения собственной репутации. Именно поэтому слова Президента Лукашенко о всеобщей усталости заслуживают внимания. Нужно открыто признать этот факт. И как только мы признаемся, что все устали, появится шанс найти решение. На мой взгляд, это абсолютно верно".

Главная интрига форума скрывалась в списках гостей. Цифры говорят сами за себя: представители десятков государств прибыли в Беларусь.

Арсен Гаспарян, доктор политических наук, член редакционного совета журнала BRICS+ (Армения):

"Есть хотя бы один конфликт, который был бы разрешен Организацией безопасности и сотрудничества Европы? Или хотя бы один конфликт, где, ну, как бы ОБСЕ помогла конфликтующим сторонам прийти к какому-то общему знаменателю, к какому-то компромиссу. Или военные действия на Украине. Это же территория ОБСЕ. То есть ОБСЕ не в состоянии ни решить конфликты, ни предотвратить. Поэтому именно очень важно, чтобы с другой стороны, Евразийская хартия и эта архитектура и институты были разработаны так, чтобы не повторять ошибок ОБСЕ на будущее".

Мир устал, Запад устал. Устал от бездумных вливаний в военные бюджеты, устал экономить на будущем своих детей. Финансовое бремя затяжного конфликта легло на плечи рядовых западных налогоплательщиков. Конвейер военных арсеналов опустошил их карманы. Но внутренние проблемы все-таки выходят на первый план: это инфляция и дефицит, это социальная экономия и протесты как следствие.

Славомир Закшевский, участник IV Минской международной конференции по евразийской безопасности (Польша):

"Мы народ, порабощенный НАТО и Европейским Союзом и спецслужбами этих государств. У нас нет ни пропольской, ни прославянской политики. Есть военная политика. И наши власти, так называемые власти в Польше, представляют интересы военной промышленности и корпораций, можно сказать. Нас буквально заставляют ненавидеть наших соседей, белорусов и русских".

Страны Старого света сегодня разделились на прагматиков, требующих скорейшего диалога, и радикальное крыло, которое уже не может предложить новых эффективных рычагов давления, кроме как санкций. Западная концепция "безопасности против других" завела мир в тупик, и сегодня именно в Минске формулируются контуры нового, многополярного баланса сил, основанного на здравом смысле и взаимном уважении. Дискуссии вышли далеко за рамки классического контроля над вооружениями. Цифровой суверенитет, защита критической инфраструктуры, недопущение использования ИИ в военных целях - Евразия формирует повестку на опережение.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"В отличие от некоторых конференций или диалоговых платформ, которые существуют в настоящее время, наша площадка предоставляет слово всем".

Он привел в пример Мюнхенский диалог, где очень щепетильно подходят к тому, кто приедет, кто что будет говорить. "Там цензура больше сегодня, чем в свое время было в Советском Союзе на телевидении, - сказал глава внешнеполитического ведомства. - Я даже сегодня говорил в выступлении, что даже если кто-то приехал с какими-то мыслями, которые не укладываются в наше понимание региональной повестки и повестки безопасности и стабильности, хочет пропагандировать войну, ему тоже найдется здесь место высказать свое мнение. Но он тут же получит соответствующие вопросы от других, почему он так думает. Ему придется, в общем-то, объясняться".

По его словам, сегодня есть потребность у очень многих людей, особенно на территории Евросоюза, высказаться, им есть, что сказать, но нет площадки. "Они тоже в одной лодке с нами, они видят те проблемы, которые сегодня существуют, и не хотят их замалчивать, понимая, что результаты могут быть драматичными не только для региона, но и для всего человечества. Об этом говорил вчера очень ярко Президент", - отметил Максим Рыженков.

IV Минская конференция показала: точка невозврата пройдена. Прежнего однополярного диктата больше не будет. Да, переформатирование мироустройства - процесс болезненный и долгий. Но контуры будущего евразийского пространства стабильности закладываются именно сейчас. И то, что этот диалог идет в Минске, доказывает: Беларусь - не просто участник процесса, а один из главных архитекторов нового, более справедливого многополярного мира.