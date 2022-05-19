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IV национальный этап Всемирных игр победителей 20 мая стартует в Раубичах
Настоящей силой духа и стойкостью характера могут похвастаться эти ребята. Они уже победители в главной борьбе - они победили рак! В эти дни Раубичи стали площадкой четвертого национального этапа Всемирных игр победителей. Рак не приговор - для этих семей не просто слова. Их пример - еще одна дополнительная мотивация для тех, кто сегодня сражается с коварным недугом. Елена Горельчик встречала участников незабываемого форума.
От участника соревнований до организатора-координатора волонтеров
Трудно представить еще несколько лет назад - вот этот парень, будучи не таким взрослым, но при этом таким же веселым, был участником того самого первого национального этапа Всемирных игр победителей. Так же бегал и плавал на результат, не всегда выигрывал, но никогда не отчаивался.
Сегодня Василий возвращается в Раубичи, но уже в статусе организатора-координатора волонтеров.
Сейчас ты понимаешь, какую потрясающую работу делают организаторы, волонтеры и вожатые. Обрадовался на самом деле. Это какой-то опыт, это какие-то новые знакомства, ты снова видишь друзей, которые еще и участники. Радоваться, болеть за них - это дорогого стоит.
Повзрослевшие на год, но такие же активные и веселые они вновь собрались в Минске, чтобы на несколько дней окунуться в атмосферу настоящего веселья. Старые знакомые - кажется, они даже не расставались.
Знаю, что будет классно, весело. Главное сюда приехать, увидеть всех старых и нестарых друзей, и все-таки победить, конечно.
Я ожидаю радости, счастья, что я выиграю, медали получу, обрадую родных - маму, папу, они будут гордиться мной.
Если ехать на игры победителей, то ожидаешь чего-то нереального, а когда приезжаешь, тебя ждет там какой-то сюрприз.
Впереди у ребят насыщенная программа, где спортивную составляющую никто не отменял. 5 видов спорта - бег, плавание, шахматы, настольный теннис и мини-футбол - позволят выявить самых быстрых, шустрых, настойчивых и упорных.
Через улыбку, через какой-то спорт, мотивацию дети возрождаются. Они забывают, что такое болезнь, они начинают ценить каждое мгновение, они стремятся, они потом год плавают, год бегают, устраиваются в футбольные секции. Они начинают заниматься, они хотят хотеть, они хотят жить. Они начинают мечтать, творить свою судьбу.
Когда родители берут пример с детей
Не останутся в стороне и родители - мастер-класс по керлингу, и какая там Лига чемпионов, когда в футбол тут рядом играют папы. Главное, пожалуй, для всех родителей - это улыбки и смех тех, кто дороже всего мира.
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