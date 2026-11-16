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Иван Добудько: Бизнесу важно учитывать специфику территории и быть социально ориентированным

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Член Совета по развитию предпринимательства при Совмине рассказал о кадровом дефиците и импортозамещении в малых городах

Важно на местном уровне видеть перспективу развития каждого населенного пункта, а бизнесу учитывать специфику территории, чем богата и какое производство наиболее востребовано. Помимо всего, каждое предприятие должно быть социально ориентированным, создавать своим специалистам комфортные условия.

Иван Добудько, член Совета по развитию предпринимательства при Совете министров Беларуси

Иван Добудько, член Совета по развитию предпринимательства при Совете министров Беларуси:

"Существуют, допустим, областные центры или области в целом, где идет консолидация сельского хозяйства - как, например, Брестская область. Конечно, там и предприятий больше, но и конкуренция в этом вопросе выше. Там сложнее в целом настраивать бизнес. Но с точки зрения создания продуктов и обеспечения - что немаловажно - их качества, условия там, безусловно, гораздо лучше. А есть более сложные регионы, где приходится взаимодействовать в других условиях: там есть и определенный кадровый дефицит. Тогда нужно искать нестандартные решения для привлечения кадров или принимать шаги в менеджменте, которые обеспечат устойчивую работу предприятия. Конечно, все это нужно закладывать на начальных этапах, когда мы определяем реализацию той или иной бизнес-идеи или бизнес-проекта".

Как малый бизнес отвечает на вызовы импортозамещения и почему кадровый вопрос в небольших городах сегодня выходит на первый план? Эти ключевые для развития регионов темы станут главными в новом выпуске программы "Актуальное интервью". Своим экспертным мнением и оценкой ситуации поделится член Совета по развитию предпринимательства при Совете Министров Иван Добудько. Смотрите откровенный разговор о точках роста региональной экономики 16 ноября в эфире "Первого информационного".

Разделы:

ОбществоЭкономика

Теги:

регионыАктуальное интервью

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