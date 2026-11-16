Иван Добудько: Бизнесу важно учитывать специфику территории и быть социально ориентированным

Член Совета по развитию предпринимательства при Совмине рассказал о кадровом дефиците и импортозамещении в малых городах

Важно на местном уровне видеть перспективу развития каждого населенного пункта, а бизнесу учитывать специфику территории, чем богата и какое производство наиболее востребовано. Помимо всего, каждое предприятие должно быть социально ориентированным, создавать своим специалистам комфортные условия.

Иван Добудько, член Совета по развитию предпринимательства при Совете министров Беларуси:

"Существуют, допустим, областные центры или области в целом, где идет консолидация сельского хозяйства - как, например, Брестская область. Конечно, там и предприятий больше, но и конкуренция в этом вопросе выше. Там сложнее в целом настраивать бизнес. Но с точки зрения создания продуктов и обеспечения - что немаловажно - их качества, условия там, безусловно, гораздо лучше. А есть более сложные регионы, где приходится взаимодействовать в других условиях: там есть и определенный кадровый дефицит. Тогда нужно искать нестандартные решения для привлечения кадров или принимать шаги в менеджменте, которые обеспечат устойчивую работу предприятия. Конечно, все это нужно закладывать на начальных этапах, когда мы определяем реализацию той или иной бизнес-идеи или бизнес-проекта".

Как малый бизнес отвечает на вызовы импортозамещения и почему кадровый вопрос в небольших городах сегодня выходит на первый план? Эти ключевые для развития регионов темы станут главными в новом выпуске программы "Актуальное интервью". Своим экспертным мнением и оценкой ситуации поделится член Совета по развитию предпринимательства при Совете Министров Иван Добудько. Смотрите откровенный разговор о точках роста региональной экономики 16 ноября в эфире "Первого информационного".