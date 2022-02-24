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Иван Белясников о патриотизме с воспитанниками минской школы для детей с проблемами слуха
Патриотизм - понятие, характерное любого достойного человека. О чести, долге и гордости за свою страну поговорили с воспитанниками столичной школы для детей с проблемами слуха. Беседу провел ветеран спецподразделения по борьбе с терроризмом "Алмаз" Иван Белясников. Что такое быть на передовой защиты интересов народа и государства, национальной безопасности и суверенитета, подростки узнали из первых уст. Бойцы антитеррора не служат ради наград и похвалы, а по зову сердца - такого же горячего, как и у этого молодого поколения.
В свою очередь ребята с интересом отреагировали на встречу и буквально завалили гостя вопросами: служат ли в подразделении женщины, как попасть на службу в отряд антитеррора и какими способностями должен обладать при этом человек?