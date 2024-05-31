Иван Эйсмонт: Белорусские СМИ в условиях информационной войны становятся партнерами и друзьями

Белорусские СМИ в условиях информационной войны становятся партнерами и друзьями. Таким мнением с журналистами поделился председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, сообщает БЕЛТА.



"И то, и другое", - сказал Иван Эйсмонт, отвечая на вопрос о том, журналисты на "Телевершине" являются конкурентами или бойцами единого фронта.



"Мы, конечно же, являемся конкурентами. Конкуренция должна быть между средствами массовой информации, потому что это хороший двигатель прогресса и заставляет нас всех шевелиться, когда кто-то из наших коллег-конкурентов сделал что-то лучше, - сказал председатель Белтелерадиокомпании. - Но конкуренция уходит, как только тема начинает касаться безопасности нашего государства, наших национальных интересов. Мы давно так работаем. Мы об этом договорились, и впредь будем так работать. В том числе с этим во многом связан успех белорусских государственных средств массовой информации, о котором говорилось на медийном форуме. Цифры говорят сами за себя. Там, где нужно, мы конкуренты. Но в общем мы, конечно же, партнеры и друзья".



