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Иван Эйсмонт: Белорусские СМИ в условиях информационной войны становятся партнерами и друзьями
Белорусские СМИ в условиях информационной войны становятся партнерами и друзьями. Таким мнением с журналистами поделился председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, сообщает БЕЛТА.
"И то, и другое", - сказал Иван Эйсмонт, отвечая на вопрос о том, журналисты на "Телевершине" являются конкурентами или бойцами единого фронта.
"Мы, конечно же, являемся конкурентами. Конкуренция должна быть между средствами массовой информации, потому что это хороший двигатель прогресса и заставляет нас всех шевелиться, когда кто-то из наших коллег-конкурентов сделал что-то лучше, - сказал председатель Белтелерадиокомпании. - Но конкуренция уходит, как только тема начинает касаться безопасности нашего государства, наших национальных интересов. Мы давно так работаем. Мы об этом договорились, и впредь будем так работать. В том числе с этим во многом связан успех белорусских государственных средств массовой информации, о котором говорилось на медийном форуме. Цифры говорят сами за себя. Там, где нужно, мы конкуренты. Но в общем мы, конечно же, партнеры и друзья".
Говоря о перспективах белорусского телевидения, Иван Эйсмонт выразил уверенность, что оно будет становиться лучше. По его словам, с каждым годом виден прогресс и его нельзя не замечать.
"Я думаю, мы идем к тому, что скоро все смешается. Оно уже смешалось. Интернет смешается с телевидением, телевидение с радио, радио с интернетом. Потому что радиопроекты выходят в телевизионный эфир, телевизионные проекты, например "Клуб редакторов", можно послушать в радиоэфире. Мы все присутствуем в интернете. И когда человек говорит, что он телевизор не смотрит, он иногда не подозревает, что в интернете смотрит именно телевизионный продукт. Этот симбиоз, соединение всех платформ, всех сред, - это, мне кажется, будущее телевидения, радио, интернета", - заключил он.
Как сообщалось, в Минске проходит церемония вручения наград ХV Национального телевизионного конкурса "Телевершина". Отметить выдающиеся достижения в телевизионной сфере страны за 2022-2023 годы собрались ведущие представители телевизионных СМИ Беларуси, другие творческие работники. На сцену за заслуженными наградами поднимаются самые яркие представители современной белорусской медиасферы
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