Иван Эйсмонт: Наша задача - защитить информационное поле внутри страны

Выездная студия АТН у Дома офицеров продолжает общение с экспертами и гостями VII Всебелорусского народного собрания.

Приглашенные гости: Иван Эйсмонт - председатель Белтелерадиокомпании, зампредседателя Минского городского совета депутатов и Олег Гайдукевич - депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси.

"Мы живем во времена тектонических изменений, я имею в виду противостояние глобального Запада с остальным миром. Мир устал от откровенных издевательств, устал от грабежа. Например, Африканский континент", - поделился Эйсмонт.

Что делает Запад? Известная тактика "разделяй и властвуй". Что касается информационной политики, они действуют по двум фронтам. Во-первых, работа внутри коллективного Запада. Под полный контроль взяли все мейнстримные СМИ, даже лидеров общественного мнения. "Дальше идет накачивание своего населения информацией, компрометирующей те или иные страны. Почти все построено на лжи, на ангажированности, на откровенном хамстве для того, чтобы настроить население своих стран против определенных государств", - отметил Эйсмонт.

Это делается для того, чтобы дальше можно было принимать любые решения, которые касаются этих стран, вплоть до вооруженного вторжения. "Мы уже массу примеров видели с Ливией, Ираком, Югославией, - привел пример Эйсмонт. - Все эти средства массовой информации и блогеры поаплодируют и скажут, что правильно делаете - это первое направление". Абсолютно зачистили свое информационное поле, введя санкции в отношении иностранных СМИ, в том числе и в отношении Белтелерадиокомпании, для того чтобы никто из жителей Германии, Великобритании не сомневался в том, что делает их правительство. Второе направление - это работа внутри тех стран, против которых они действуют.

Наша задача защитить информационное поле внутри страны, в первую очередь рассказать людям, что происходит на самом деле, предоставить альтернативную информацию тем тысячам средств массовой информации, которые, давайте скажем откровенно, давно не являются демократическими, работают на коллективный Запад. Это первое. Второе - донести нашу позицию за рубеж, чем мы, в принципе, и занимаемся. Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании, зампредседателя Минского городского совета депутатов





В свою очередь Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси, уверен - информационная война - это часть войны.

"Вчера (24.04.2024 г. во время проведения VII ВНС - прим. ред.) глава государства не один раз повторил тезис о том, что нас хотят втянуть в войну. И это делают всеми способами, начиная от провокации, заканчивая этой же самой информационной войной. Потому что сегодняшняя современная война без информационной войны невозможна. Мы видим, что когда хотят вторгнуться в какую-то страну, начинается информационная подготовка. Она может идти месяцами, годами, - рассказал Гайдукевич. - Поэтому вот эти документы (Концепция национальной безопасности и Военная доктрина Беларуси - прим. ред.) важнейшие. ВНС посвящено именно этому, это как раз мы боремся за мир. Потому что единственный способ избежать войны - это быть очень сильными, становиться еще сильнее. И мы для этого сделали очень много за эти годы".

Иван Эйсмонт считает, что спустя 5-15 лет мы оценим то, что происходит. Сейчас в Беларуси происходит глубочайшая трансформация системы власти и, по его мнению, выстраивается по-настоящему близкая к идеальной система сдержек и противовесов разных ветвей власти: "И сюда нужно вписать, в этот политический быт, Всебелорусское народное собрание, чтобы спустя 10, 15, 20 лет не пришел какой-нибудь Саакашвили или Зеленский, потом это не обернулось войной на территории нашей страны, чтобы нашлись люди, чтобы нашлись такие органы, такие организации, которые смогли это остановить. Это не пустые слова. Еще раз хочу сказать, что большое видится издалека. Мы со временем поймем, что сейчас происходит в нашей стране".

Олег Гайдукевич также убежден, что сегодня ВНС заглядывает в будущее Беларуси на 15-30 лет вперед. И это очень важно, потому что риски для страны станут еще больше. "Через 5-10 лет никто от нас не отстанет. Нам не могут простить две вещи: суверенитета, независимости, государственности, это первое; а второе - то, что мы выбрали курс на союз с Россией. До тех пор, пока мы эту политику проводим, а это в наших национальных интересах, в интересах нашего народа, они будут пытаться нашу страну раскачать. Не могут ничего нам просить".

По словам Гайдукевича, он очень серьезно отнесся к тезису Президента Беларуси о том, что каждый делегат должен чувствовать ответственность за будущее страны. И действительно это так, потому что в определенный момент ВНС, как конституционный орган, может сыграть огромную роль в укреплении государства. "Люди должны знать, что судьба страны в руках и тех, кто выдвинул этих делегатов. Это значит, каждого белоруса".