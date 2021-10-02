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Иван Эйсмонт: Мэтью имел шанс взять грандиозное интервью у грандиозного политика, и он этот шанс бездарно упустил!
Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт специально для Sputnik Беларусь прокомментировал историю с интервью А. Лукашенко CNN.
"Мэтью имел шанс взять грандиозное интервью у грандиозного политика, и он этот шанс бездарно упустил! - сказалИван Эйсмонт. -Вместо того чтобы постараться поговорить о глубинных, фундаментальных вещах, он, словно журналист дешевой бульварной газеты, скатился к декларации давно развенчанных фейков. Я, слушая еще черновой вариант, просто не мог поверить, что CNN, получив право на интервью, вот так вот к нему подготовится.
Телеверсию интервью Президента А. Г. Лукашенко американской компании CNN смотрите
При этом ответы Президента на вопросы, казалось, его вообще не интересовали. Он так волновался, что не сможет или забудет произнести следующую бездоказательную чушь наподобие пичканья беженцев наркотиками, что провел интервью в страшно нервозном состоянии. Президент, наоборот, был абсолютно спокоен, чем, наверное, еще больше обескуражил Мэтью. При этом, когда речь заходила про Запад, журналист принимался отчаянно перебивать собеседника, мол, речь о Беларуси идет. Странная логика - если ты задал вопрос, то выслушай до конца ответ, пусть он тебя и не устраивает. Если твоей редакции не нужны такие ответы, то зачем интервью просишь?
В общем, пошел в атаку, а попал в котел, что случалось при общении Президента со многими слишком самоуверенными журналистами.
Не удивлен, что в эфир вышли только фрагменты. CNN не нужно, чтобы Александра Лукашенко американцы увидели таким убедительным. Глядишь, начнут еще неудобные вопросы Байдену задавать по поводу Беларуси".
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