Иван Эйсмонт: МОК - крайне коррумпированный и политизированный орган

" Те санкции, которые мы сегодня получили в одну неделю, мы рано или поздно, на мой взгляд, получили бы под любым предлогом ", - считает Иван Эйсмонт.

Он обратил внимание, что под ограничения попали даже белорусские паралимпийцы: им запретили выступить на Паралимпиаде в Пекине. "В лучших традициях нацистов: Гитлер не считал инвалидов за людей и их истреблял в газовых камерах в первую очередь. То же самое сделал олимпийский комитет. Давайте называть своими именами - крайне коррумпированный, политизированный орган", - подчеркнул председатель Белтелерадиокомпании.