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Иван Эйсмонт: МОК - крайне коррумпированный и политизированный орган
Международный олимпийский комитет - крайне коррумпированный и политизированный орган. Это подчеркнул председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БелТА.
"Те санкции, которые мы сегодня получили в одну неделю, мы рано или поздно, на мой взгляд, получили бы под любым предлогом", - считает Иван Эйсмонт.
Он обратил внимание, что под ограничения попали даже белорусские паралимпийцы: им запретили выступить на Паралимпиаде в Пекине. "В лучших традициях нацистов: Гитлер не считал инвалидов за людей и их истреблял в газовых камерах в первую очередь. То же самое сделал олимпийский комитет. Давайте называть своими именами - крайне коррумпированный, политизированный орган", - подчеркнул председатель Белтелерадиокомпании.
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