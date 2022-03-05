ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Иван Эйсмонт: МОК - крайне коррумпированный и политизированный орган

Иван Эйсмонт: МОК - крайне коррумпированный и политизированный орган

Международный олимпийский комитет - крайне коррумпированный и политизированный орган. Это подчеркнул председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БелТА.

"Те санкции, которые мы сегодня получили в одну неделю, мы рано или поздно, на мой взгляд, получили бы под любым предлогом", - считает Иван Эйсмонт.

Он обратил внимание, что под ограничения попали даже белорусские паралимпийцы: им запретили выступить на Паралимпиаде в Пекине. "В лучших традициях нацистов: Гитлер не считал инвалидов за людей и их истреблял в газовых камерах в первую очередь. То же самое сделал олимпийский комитет. Давайте называть своими именами - крайне коррумпированный, политизированный орган", - подчеркнул председатель Белтелерадиокомпании.

Смотрите также:

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все