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Иван Эйсмонт: Почти 3,5 млн белорусов посмотрели второй сезон шоу "Фактор.by"

Иван Эйсмонт: Почти 3,5 млн белорусов посмотрели второй сезон шоу "Фактор.by"

Второй сезон вокального шоу "Фактор.by" с начала выхода в эфир набрал на различных площадках несколько десятков миллионов просмотров. Такие данные в эфире общественно-политического ток-шоу "Будни" озвучил председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

Гость программы отметил, что только на YouTube-канале "Фактор.by" в неделю было до 7 млн просмотров.

"Кроме того, что многие зрители высказывают свое субъективное мнение, есть так называемые средства объективного контроля. В Беларуси существует система телеизмерения, это во-первых. А во-вторых, есть социальные сети, где люди либо смотрят, либо нет. Так вот, до 7 млн просмотров в неделю было на YouTube-канале "Фактор.by". В целом речь идет о десятках миллионов просмотров за время существования второго сезона шоу. Что касается телевизионных измерений зрительского интереса, где принято считать, что только люди старшего поколения сидят у телевизора, то здесь побит рекорд. Порядка 1 млн белорусов смотрели каждый выпуск "Фактор.by". В итоге, согласно измерениям, почти 3,5 млн белорусов, уникальных пользователей, посмотрели шоу. То есть это половина взрослого населения нашей страны", - рассказалИван Эйсмонт.

По словам председателя Белтелерадиокомпании, эти цифры говорят о востребованности белорусского развлекательного контента у населения.

"Для начинающих артистов это огромная аудитория. Приятно удивлены таким интересом к тому, что мы делаем. Это говорит о том, что у людей есть потребность в своем развлекательном контенте. В противовес нашему проекту на других каналах периодически появлялся развлекательный контент производства телеканалов РТР и ОРТ. Мы знаем, что там проекты высокого качества. Но каждый раз мы выигрывали у них в рейтингах. Это говорит о том, что можно делать наш контент, людям это интересно", - подчеркнул председатель Белтелерадиокомпании.

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