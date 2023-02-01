3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Иван Эйсмонт: Почти 3,5 млн белорусов посмотрели второй сезон шоу "Фактор.by"
Второй сезон вокального шоу "Фактор.by" с начала выхода в эфир набрал на различных площадках несколько десятков миллионов просмотров. Такие данные в эфире общественно-политического ток-шоу "Будни" озвучил председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.
Гость программы отметил, что только на YouTube-канале "Фактор.by" в неделю было до 7 млн просмотров.
"Кроме того, что многие зрители высказывают свое субъективное мнение, есть так называемые средства объективного контроля. В Беларуси существует система телеизмерения, это во-первых. А во-вторых, есть социальные сети, где люди либо смотрят, либо нет. Так вот, до 7 млн просмотров в неделю было на YouTube-канале "Фактор.by". В целом речь идет о десятках миллионов просмотров за время существования второго сезона шоу. Что касается телевизионных измерений зрительского интереса, где принято считать, что только люди старшего поколения сидят у телевизора, то здесь побит рекорд. Порядка 1 млн белорусов смотрели каждый выпуск "Фактор.by". В итоге, согласно измерениям, почти 3,5 млн белорусов, уникальных пользователей, посмотрели шоу. То есть это половина взрослого населения нашей страны", - рассказалИван Эйсмонт.
По словам председателя Белтелерадиокомпании, эти цифры говорят о востребованности белорусского развлекательного контента у населения.
"Для начинающих артистов это огромная аудитория. Приятно удивлены таким интересом к тому, что мы делаем. Это говорит о том, что у людей есть потребность в своем развлекательном контенте. В противовес нашему проекту на других каналах периодически появлялся развлекательный контент производства телеканалов РТР и ОРТ. Мы знаем, что там проекты высокого качества. Но каждый раз мы выигрывали у них в рейтингах. Это говорит о том, что можно делать наш контент, людям это интересно", - подчеркнул председатель Белтелерадиокомпании.
Другие новости по теме:
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
"Здесь собираются лидеры" - в Минске стартовал Международный молодежный форум "Диалог будущего"
Лисневский: Польша на данный момент является основным сателлитом США
В Беларуси ужесточили требования к качеству связи мобильных операторов
12 ноября профессиональный праздник у специалистов Белаэронавигации
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все