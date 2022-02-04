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Иван Эйсмонт получил награду от отраслевого профсоюза

Иван Эйсмонт получил награду от отраслевого профсоюза

Сегодня в торжественной обстановке председатель Центрального комитета Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма Татьяна Филимонова вручила Почетный знак отраслевого профсоюза председателю Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь Ивану Эйсмонту.

"За многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие национального телевидения, плодотворное социальное партнерство, направленное на обеспечение трудовых, социально-экономических прав и законных интересов членов профсоюза Центральный комитет Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма награждает вас Почетным знаком", - сказала Татьяна Филимонова, вручая Ивану Эйсмонту награду.

"Социальное партнерство Белтелерадиокомпании и отраслевого профсоюза - краеугольный камень нашего сотрудничества, которое насчитывает не один десяток лет", - резюмировала профлидер.

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