Иван Эйсмонт: Попытка Запада заглушить голос белорусских государственных СМИ получила обратный эффект

Давление, санкции и информационная война дали качественный скачок развитию белорусского медиапространства. Таким мнением со сцены Форума медийного сообщества в Могилеве поделился председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, сообщает БЕЛТА.

Спикер рассказал об информационном противоборстве - зачистке Западом своего медиапространства, давлении на Беларусь и противодействии медийной экспансии. Он пояснил, что белорусские оппоненты целенаправленно лишают своих граждан альтернативной точки зрения, блокируя наши СМИ - телеканалы, радиоэфиры и интернет-издания. В попытке скрыть реальное положение дел в нашей стране они объявили белорусским СМИ настоящую информационную войну, заблокировав вещание на их территории. Причем на Западе не только запрещены просмотры наших телеканалов, но и в принципе не разрешается даже поддерживать рабочие контакты с белорусскими коллегами. И для антибелорусской пропаганды не жалеют никаких ресурсов.

"Именно давление, санкции, развязанные коллективным Западом, и информационная война дали качественный скачок развитию белорусского медиапространства, - подчеркнул Иван Эйсмонт. - За последние годы существенно увеличен объем общественно-политического вещания, регулярно выходят громкие журналистские расследования и спецпроекты, значительно расширен пул белорусских политических экспертов и обозревателей. Можно смело констатировать, что попытка Запада заглушить голос белорусских государственных СМИ получила обратный эффект. Опросы, регулярно проводимые Институтом социологии Национальной академии наук Беларуси, фиксируют неуклонный рост уровня доверия населения к СМИ: по итогам 2023 года - 54,3 %, это плюс почти 5 % к 2022 году. Что касается телевидения, то ежедневная аудитория общедоступного пакета составляет свыше 43 % городского населения страны - это больше 3 млн человек. Максимальные аудиторные показатели фиксируются на трансляции с участием главы государства, а также проектов общественно-политической тематики".

По словам Ивана Эйсмонта, сегодня фиксируется взрыв интереса к общественно-политическому вещанию из Беларуси. Суммарная аудитория подписчиков только на YouTube у республиканских СМИ в январе текущего года составила более 5 млн человек: БЕЛТА - 1,5 млн, АТН - 1,2 млн, ОНТ, СТВ и "Беларусь Сегодня" - более 1 млн. Суммарная аудитория государственных и региональных СМИ в социальных сетях и мессенджерах за 2023 год увеличилось почти на 60 % и уже в феврале текущего года составила более 4,3 млн человек (годом ранее было 2,4 млн).

"В нашей компании мы нарастили объем производства контента на английском языке не только для теле- и радиоэфира, но и для сети интернет, - продолжил Иван Эйсмонт. - Расширена зона покрытия радиовещания на польском языке на территории соседей, создана редакция радио "Беларусь" на польском языке из числа эмигрантов и белорусских политологов, созданы аккаунты этого проекта в социальных сетях. За полгода с начала создания этого проекта его посмотрели 2 млн раз. И это в 88 % случаях были жители Польши, причем со всей географией страны. Сегодня думаем над расширением англоязычного вещания - нам кажется это важной темой. Для нашей компании разрабатывается программное обеспечение, которое позволит переводить видеоконтент на почти 30 языков мира".

В завершение спикер еще раз подчеркнул, что санкции стали для государственных СМИ временем возможностей, и все белорусское медиасообщество благодарно Президенту за колоссальную поддержку, которую они оперативно получили после ухода крупных транснациональных рекламодателей (речь в том числе об указе №131 "О развитии средств массовой информации"). Это позволило в такое сложное время наращивать объемы общественно-политического и развлекательного контента.