Иван Эйсмонт рассказал, как надо отвечать на западные фейки

Нужно уметь адаптировать печатную прессу для мобильного интернет-конвента. И нужно создавать оригинальный контент, который, как вы знаете, очень отличается от печатных версий. Печатные версии должны быть больше сфокусированы на аналитических материалах, но и в интернет-версиях газет, в мобильных версиях газет и мессенджерах должна быть самая объективная и самая оперативная информация.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси