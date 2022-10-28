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Иван Эйсмонт рассказал, как надо отвечать на западные фейки

В эпоху фейков и постправдыособенно важно сохранить профессионализм. Об этомсегодня говорили участники IX форума молодых журналистов. На одной площадке в столице собралось около 250 человек. Это новые имена государственных республиканских и региональных СМИ, медиаэксперты, политологи и аналитики. На повестке традиционные и новые формы работы с информацией. Задача не просто адаптировать контент под современные технологии, но и уметь противостоять хейту и фейкам.

Нужно уметь адаптировать печатную прессу для мобильного интернет-конвента. И нужно создавать оригинальный контент, который, как вы знаете, очень отличается от печатных версий. Печатные версии должны быть больше сфокусированы на аналитических материалах, но и в интернет-версиях газет, в мобильных версиях газет и мессенджерах должна быть самая объективная и самая оперативная информация.
Владимир Перцов, министр информации Беларуси

IX форум молодых журналистов

Свобода слова сейчас - это миф. Запад достаточно агрессивно себя ведет. Я имею в виду работу с фейками. Эти институты, которые созданы в Украине. Знаменитый ЦИПСО. Они сами признали, что на территорию Беларуси осуществили 660 хакерских атак, а количество фейков десятками тысяч измеряется. Наша задача с этим бороться, рассказывать людям правду.
Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании

Во время форума также обсуждали силу личного бренда в медиапространстве, говорили о работе печатных СМИ в условиях инфовойны, какие задачи стоят перед журналистами государственных СМИ.

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