Иван Эйсмонт рассказал про введенные в отношении него санкции со стороны Польши

Иван Эйсмонт, глава Белтелерадиокомпании, рассказал про введенные в отношении него санкциисо стороны Польши. Выступая в эфире "Альфа Радио", руководитель медиахолдинга отметил, что у западных марионеток истерика, польская власть коррумпирована, диктаторская, а Дуда фальсифицировал выборы.