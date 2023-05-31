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Иван Эйсмонт рассказал про введенные в отношении него санкции со стороны Польши

Иван Эйсмонт, глава Белтелерадиокомпании, рассказал про введенные в отношении него санкциисо стороны Польши. Выступая в эфире "Альфа Радио", руководитель медиахолдинга отметил, что у западных марионеток истерика, польская власть коррумпирована, диктаторская, а Дуда фальсифицировал выборы.

"Мнение вашингтонских прихвостней и нацистов, которые сносят памятники солдатам, победившим Гитлера, меня не интересует вообще", - отметил Эйсмонт.

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