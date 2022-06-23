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Иван Эйсмонт: Санкции в XXI веке вещь абсолютно бесполезная

Иван Эйсмонт: Санкции в XXI веке вещь абсолютно бесполезная

Санкции в XXI веке вещь абсолютно бесполезная. Об этом заявил председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт в эфире программы "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БелТА.

"Вспоминается двухлетняя массированная работа наших оппонентов по поводу рекламодателей. Она завершилась тем, что рекламы стало меньше, а денег станет больше, потому что государство нам подставило плечо. Все знают об этих решениях. Сейчас мы будем меньше думать о том, сколько раз покажут рекламу в рекламных блоках, а больше будем заниматься своей непосредственной работой", - заключил Иван Эйсмонт.

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