Иван Эйсмонт: Санкции в XXI веке вещь абсолютно бесполезная

"Вспоминается двухлетняя массированная работа наших оппонентов по поводу рекламодателей. Она завершилась тем, что рекламы стало меньше, а денег станет больше, потому что государство нам подставило плечо. Все знают об этих решениях. Сейчас мы будем меньше думать о том, сколько раз покажут рекламу в рекламных блоках, а больше будем заниматься своей непосредственной работой", - заключил Иван Эйсмонт.