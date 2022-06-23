3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Иван Эйсмонт: Санкции в XXI веке вещь абсолютно бесполезная
Санкции в XXI веке вещь абсолютно бесполезная. Об этом заявил председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт в эфире программы "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БелТА.
"Вспоминается двухлетняя массированная работа наших оппонентов по поводу рекламодателей. Она завершилась тем, что рекламы стало меньше, а денег станет больше, потому что государство нам подставило плечо. Все знают об этих решениях. Сейчас мы будем меньше думать о том, сколько раз покажут рекламу в рекламных блоках, а больше будем заниматься своей непосредственной работой", - заключил Иван Эйсмонт.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси ужесточили требования к качеству связи мобильных операторов
12 ноября профессиональный праздник у специалистов Белаэронавигации
2024 год может стать самым жарким на планете за всю историю наблюдений
Татищев: Трамп сосредоточен на том, чтобы американская промышленность заработала в полной мере
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все