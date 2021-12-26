Иван Эйсмонт: США хотят просто доминировать в мире и этого уже не скрывают

"Своим чередом идет раскрытие всех карт: Америка уже даже не делает вид, что она в других странах "насаждает демократию". Вы помните, что бомбили другие страны под этим лозунгом "установления демократии", например, в Ираке. Никакой демократии нет у них, и никакую демократию они не хотят насадить в другие страны. Они хотят просто доминировать в мире и это уже перестали скрывать", - подчеркнул Иван Эйсмонт.