3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Иван Эйсмонт: США хотят просто доминировать в мире и этого уже не скрывают
Соединенные Штаты Америки хотят просто доминировать в мире и этого уже не скрывают. Такое мнение высказал председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт в программе "Клуб редакторов".
Смотрите весь выпуск программы здесь
"Своим чередом идет раскрытие всех карт: Америка уже даже не делает вид, что она в других странах "насаждает демократию". Вы помните, что бомбили другие страны под этим лозунгом "установления демократии", например, в Ираке. Никакой демократии нет у них, и никакую демократию они не хотят насадить в другие страны. Они хотят просто доминировать в мире и это уже перестали скрывать", - подчеркнул Иван Эйсмонт.
Президент
Все
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Политика
Все
Общество
Все
ЖКХ и здравоохранение - что еще обсудила Наталья Кочанова на приеме граждан в Россонах
Эксперты поделились мнением о Всемирном саммите по климату
Андрей Кунцевич рассказал, какого контента не хватает российскому и белорусскому зрителю
Ирина Левкович провела прием граждан в Витебске - с какими вопросами обращались жители города
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все